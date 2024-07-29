Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що на етапі бета-тестування можна оцінити 22 держоргани, поступово їхня кількість збільшуватиметься.
“Завдяки цьому інструменту можна буде побачити об’єктивну вимірювальну картину якості держпослуг і ефективніше та швидше реагувати на проблеми підприємців“, — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вона роз’яснила механізм дії платформи. Наприклад, звернулися до податкової, ЦНАПу чи інших органів і не задоволені якістю послуг, тоді можна залишити відгук на “Пульсі”.
Заявку візьмуть у роботу, щоб виправити проблему, а підприємець отримає відповідь щодо свого запиту в онлайн-кабінеті. Так само можна залишити і позитивний відгук, щоб масштабувати позитивні практики. Відгук від бізнесу буде відцифровано та на його основі сформовано так званий Entrepreneur Satisfaction Score (Індекс задоволеності підприємців).
У планах інтегрувати “Пульс” до більшості державних послуг, щоб була можливість надати миттєву оцінку більшості державних сервісів”
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