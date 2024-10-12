Про це сказала перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко на форумі “Зроблено в Україні” у п’ятницю, 11 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Зараз ми можемо сказати, що програма працює коректно, ми протестували всі системи, здійснили необхідні налаштування. І сьогодні ми запускаємо “Національний кешбек” повноцінно, стартує рекламна кампанія. Ми продовжимо надавати технічну підтримку нашим партнерам, зокрема новим ритейлерам та виробникам, які продовжують приєднуватися до програми”, – сказала Свириденко.

Вона зазначила, що кошти, нараховані за купівлю товарів українського виробництва, відображаються в “Дії” наступного дня, а споживач може легко дізнатися, на які товари нараховується кешбек. Крім того, у “Дії” було запущено функцію сканера товару для визначення його участі у програмі.

Наразі учасниками програми вже стали 1,3 тис. виробників, які зареєстрували у програмі 260 тис. товарів. Також до програми долучилися 610 ритейлерів та 11 банків.

Нагадаємо, «Національний кешбек» — ініційована Президентом України програма підтримки громадян. Умовою її надання є купівля місцевих товарів. Така форма підтримки формує додатковий попит на українські товари з боку громадян, а також допоможе змінити споживчі звички українців, щоб українське стало товаром першого вибору.

Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.