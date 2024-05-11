У вечорі 11 травня, як і минулої доби, в Міненергетики прогнозується нестача електроенергії. У відомстві закликають зменшити споживання у пікові години — 17:00 - 22:00.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що з 18:00 п’ятниці до 06:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Такі дії були зумовлені нестачею потужностей.

На вечір суботи, 11 травня, також прогнозують нестачу електроенергії.

Споживачів закликають зменшити використання приладів, що споживають багато електроенергії, а промисловість – переглянути виробничі процеси задля зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

В пресслужбі додали, що сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається й у години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 977 МВт год. Експорту не передбачається.