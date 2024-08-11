Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

“Минулої доби енергетики відновили живлення для 18 384 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень. Загалом через бойові дії та технологічні порушення на ранок залишається без електропостачання 497 населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через обстріл Чернігівщини знеструмлювалися 1,5 тис. споживачів. В одній зі східних областей під час огляду повітряної лінії службовий автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Майстер з експлуатації електричних мереж отримав важкі поранення та був доставлений у лікарню.

Міненерго також повідомляє, що станом на ранок 11 серпня через бойові дії залишаються без електрики 81,9 тисячі споживачів на Донеччині, 3,7 тисячі – у Запорізькій області, 6,8 тисячі – на Сумщині, 38,4 тисячі – на Харківщині, 2,9 тисячі споживачів – на Чернігівщині, 404 споживачі – на Дніпропетровщині. У Херсоні без світла понад 12 тисяч споживачів, у Херсонській області – понад 25 тисяч.

Водночас через технологічні причини знеструмлені 1,1 тисячі споживачів на Київщині, 1,6 тисячі – на Одещині та 367 споживачів – у Миколаївській області.