Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві розповіли, що в одній із західних областей через пожежу, викликану спекою вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу. Наразі пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу.

Також вночі 14 липня відключилася високовольтна підстанція. Це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує українську та молдовську енергосистеми. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідували.

За даними синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 15 липня, пікові значення температури повітря досягатимуть і перевищуватимуть +40 градусів.