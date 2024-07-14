Міністерство енергетики України вчергове запевняє, що експорту електроенергії в Україні немає, і він не планується.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, відповідаючи на питання щодо міфів про те, що нібито Україна продає струм за кордон.

“Перш за все, хочеться спростувати. Експорту (електроенергії, – ред.) немає, не відбувається і не планується. І кількість таких ворожих ІПСО, вона досить значна, і, звісно, Міненерго виступає з офіційними повідомленнями (на спростування цих вкидів, – ред.)”, – сказав Колісник.

У Міненерго закликали побутових споживачів послуговуватися лише офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів систем розподілу обленерго в їхньому регіоні, бо саме вони є джерелом достовірної інформації.

За словами Колісника, загалом у енергосистемі України залишається досить складна ситуація.

“Найважча ситуація за останню добу (була зафіксована, – ред.) в Харкові через продовження обстрілів. Там потрапила під обстріли ремонтна бригада. На сьогодні ті наслідки досить оперативно локалізовані. Також значна спека, яка призводить до збільшеного споживання, також негативно впливає на роботу електрообладнання. У західних областях через значну спекотну погоду був спалах на електрообладнанні, через що тимчасово вимикалась ЛЕП. Вона на сьогодні повністю заживлена, роботу відновлено”, – розповів заступник міністра.

Колісник поінформував, що наразі в Міністерстві відмічають збільшене енергоспоживання в Україні.

За його словами, щоб його покривати, на сьогодні, 14 липня, передбачається імпорт зі Словаччини, Румунії, Молдови, Польщі. Також залучається аварійна допомога – щоб застосувати всі можливі потужності для покриття внутрішнього попиту.