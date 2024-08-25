Енергетики відновили живлення для 7220 споживачів, знеструмлених через бойові дії та техпорушення. Водночас 524 населених пунктів залишаються без світла, ситуація в енергосекторі складна через ворожі атаки.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини минулої доби знеструмлено 6,3 тисячі абонентів у трьох населених пунктах. Енергетики заживили загалом 6,5 тисячі абонентів у семи населених пунктах. На ранок залишається без світла 160 населених пунктах – 108,8 тисячі абонентів.

На Запоріжжі через технологічні порушення без світла залишалось 229 абонентів, на ранок усіх заживлено. Всього через бойові дії без напруги 3,7 тисячі абонентів. У Миколаївській області з технологічних причин знеструмлено 1,5 тисячі споживачів.

На Сумщині за минулу добу енергетики заживили 445 абонентів, знеструмлених через бойові дії. Внаслідок бойових дій знеструмлено 3 населених пункти – 987 абонентів. Загалом без електропостачання залишаються 12,3 тисячі абонентів у 101 населеному пункті. У Харківській області на ранок 25 серпня внаслідок бойових дій без напруги 103 населених пункти – 42,1 тисячі споживачів.

Без електроенергії перебувають 3280 абонентів у Херсоні. А в області загалом без напруги понад 25 тисяч абонентів у 45 населених пунктах. На Чернігівщині через бойові дії без електропостачання 1,2 тисячі споживачів у 22 населених пунктах.