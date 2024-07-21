Про це розповів у телемарафоні заступник міністра енергетики Микола Колісник.
Колесник розповів, що окрім спеки, це також пов’язано із особливостями ремонтних кампаній на об’єктах генерації.
Водночас заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об’єктів цивільної енергетичної інфраструктури.
“Ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, вісім комплексних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават – досить значний об’єм”, – акцентував він.
За його словами, завдання енергетиків наразі – втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії.
Раніше у ДТЕК повідомляли, що 21 липня відключення електроенергії з 12:00 і до 15:00 не передбачаються.
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