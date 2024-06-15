Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
«Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.
У Міненерго також зазначили, що в Чернігівській області загарбники обстріляли повітряну лінію обленерго, і через це були знеструмлені 1765 абонентів у 12 населених пунктах.
Водночас у Кіровоградській області з технічних причин відключалась повітряна лінія обленерго, знеструмлювалися побутові споживачі. Наразі всіх заживлено. Причині відключення з’ясовуються.
У міністерстві нагадали, що через дефіцит генерації, причиною якого є масовані російські атаки на енергетичні об’єкти, 15 червня застосування графіків погодинних відключень заплановане з 08:00 до 23:00.
Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
- Укренерго: Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою
- У суботу графіки відключень діятимуть з 08:00 до 23:00
- ДТЕК: На Київщині сталися аварійні відключення електроенергії через негоду