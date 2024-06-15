Через російський удар по одній із високовольтних підстанцій на сході України були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

«Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго також зазначили, що в Чернігівській області загарбники обстріляли повітряну лінію обленерго, і через це були знеструмлені 1765 абонентів у 12 населених пунктах.

Водночас у Кіровоградській області з технічних причин відключалась повітряна лінія обленерго, знеструмлювалися побутові споживачі. Наразі всіх заживлено. Причині відключення з’ясовуються.

У міністерстві нагадали, що через дефіцит генерації, причиною якого є масовані російські атаки на енергетичні об’єкти, 15 червня застосування графіків погодинних відключень заплановане з 08:00 до 23:00.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.