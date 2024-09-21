Міністерство енергетики України оголосило конкурсний відбір кандидатів на три посади незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міненерго.

У Міненерго наголосили, що процес відбору членів наглядової ради має відбуватися відповідно до чинного законодавства України, статутом компанії та керівними принципами корпоративного управління ОЕСР.

Оскільки термін повноважень нинішніх членів добігає кінця у 2024-2025 роках, Міненерго оголосило конкурс на три посади незалежних членів ради, а також залучить професійного консультанта для допомоги у відборі.

Наглядову раду Укренерго сформують прозоро через конкурс, враховуючи різноманітність складу та компетенції кандидатів, щоб відновити більшість незалежних членів та забезпечити ефективний контроль і управління ризиками.

Паралельно Міненерго визначатиме кандидатів на місця представників держави у наглядовій раді. Завершити відбір усіх членів, зокрема чотирьох незалежних та трьох представників держави, планують до 9 грудня.

Перше завдання нової ради – прозорий конкурс на посаду голови правління Укренерго.

Нагадаємо, що 2 вересня 2024 року члени Наглядової ради Укренерго ухвалили рішення щодо дострокового припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін. Незалежні члени Наглядової ради Укренерго вважають дострокове звільнення Кудрицького політично вмотивованим рішенням. Виконувачем обов’язків глави НЕК “Укренерго” призначили члена правління Олексія Брехта.