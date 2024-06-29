Двоє енергетиків загинули в Житомирській та Харківській областях під час виконання робіт з обслуговування електромереж.

Про це повідомляє Міненерго у Telegram-каналі.

“У Житомирській та Харківській областях під час обслуговування електромереж загинули працівники обленерго”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Житомирській області 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії.

А у Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж.

“Лікарі швидкої констатували його смерть”, — додали у Міненерго.

Нагадаємо, що в поточному місяці вже був випадок загибелі енергетика внаслідок атаки на енергооб’єкт. Це сталося минулої суботи, 22 червня. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі, помер у лікарні.