Через несприятливі погодні умови без напруги залишаються споживачі у Київській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у Telegram-каналі.

Зокрема, через негоду знеструмлено 197 споживачів у 3 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок бойових дій залишаються без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

Після проходження грозового фронту знеструмлено 5,5 тисячі абонентів у 42 населених пунктах Київщини.

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини минулої доби знеструмлено 10,9 тисячі абонентів у 43 населених пунктах. Енергетики заживили понад 10 тисяч абонентів у 44 населених пунктах. На ранок залишається без напруги 145 населених пунктів, загалом — 80,6 тисячі абонентів.

На Сумщині через несприятливі погодні умови без напруги залишається 34 населених пункти — 2,5 тисячі абонентів. Енергетики заживили 72 абоненти у 3 населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Загалом без електропостачання залишаються понад 6 тисяч абонентів у 102 населених пунктах, з них 3,5 тисячі через бойові дії.

У Харківській області на ранок неділі, 4 серпня, внаслідок бойових дій без електропостачання 44,2 тисячі споживачів. Ще 2866 абонентів залишаються без енергопостачання на Херсонщині.

Внаслідок бойових дій без світла залишаються 1,2 тисячі споживачів у 22 населених пунктах Чернігівської області. Через негоду знеструмлено 4,8 тисячі споживачів у 17 населених пунктах.