Відключення світла в Україні впливають на роботу мобільного зв'язку. У Міністерстві енергетики заявили, що працюють над вирішенням цієї проблеми.

Про це сказав заступник міністра Микола Колісник в ефірі телемарафону.

За словами представника Міненерго, це питання вже порушувалося під час російських обстрілів ще рік тому. Тоді телекомунікаційні компанії мали забезпечити резервні види живлення на вежах зв’язку, але у певних регіонах ця проблема не зникла.

“Ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб оперативно встановити додаткову резервну генерацію для веж теле-, радіо-, зв’язку. Це важливе питання”, — сказав він.

Колісник зазначив, що на сьогодні існують деякі звернення, тому міністерство дуже швидко реагує та співпрацює з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає.