Про це сказав заступник міністра Микола Колісник в ефірі телемарафону.
За словами представника Міненерго, це питання вже порушувалося під час російських обстрілів ще рік тому. Тоді телекомунікаційні компанії мали забезпечити резервні види живлення на вежах зв’язку, але у певних регіонах ця проблема не зникла.
“Ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб оперативно встановити додаткову резервну генерацію для веж теле-, радіо-, зв’язку. Це важливе питання”, — сказав він.
Колісник зазначив, що на сьогодні існують деякі звернення, тому міністерство дуже швидко реагує та співпрацює з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає.
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