Зазначається, що відключення світла по всій Україні поки запроваджувати. не будуть. Проте енергетики не знають, чого очікувати від ворога і які можуть бути наслідки можливих атак РФ.

Про це заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила в ефірі телемарафону.

“Поки що не йдеться про запровадження графіків для всієї країни. Але ми повинні розуміти, що ми не знаємо планів ворога і якими будуть подальші його атаки, наскільки вони будуть масштабними і успішними для них з, на жаль, наслідками для нас“, – зазначила Гринчук.

За її словами, енергетики працюють цілодобово, щоб відновити енергосистему України. Як наголосила заступниця міністра, ворог під час останніх обстрілів атакував об’єкти передачі електроенергії.

“Наші енергетики працюють практично цілодобово, щоб розв’язувати ті проблемні питання, які є. У першу чергу це з системою передачі. Ворог атакує прицільно підстанції і об’єкти генерації також, але в основному системи передачі зараз під прицілом“, – пояснила Світлана Гринчук.