Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зокрема, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено.
У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.
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