Про це пише Міненерго.
Завдяки зусиллям енергетиків, енергосистема України стала більш стабільною, з відновленими потужностями, проте виклики залишаються, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду.
Україна також працює над захистом енергооб’єктів, зокрема через протиповітряну оборону та фізичний захист.
Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що для відновлення залучаються як внутрішні ресурси, так і міжнародна допомога, а також створена робоча група для координації цих зусиль і впроваджуються фінансові програми для підвищення енергонезалежності.
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