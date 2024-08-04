Основним пріоритетом української енергосистеми є захист енергооб'єктів і підготовка до осінньо-зимового сезону.

Про це пише Міненерго.

Завдяки зусиллям енергетиків, енергосистема України стала більш стабільною, з відновленими потужностями, проте виклики залишаються, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду.

Україна також працює над захистом енергооб’єктів, зокрема через протиповітряну оборону та фізичний захист.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що для відновлення залучаються як внутрішні ресурси, так і міжнародна допомога, а також створена робоча група для координації цих зусиль і впроваджуються фінансові програми для підвищення енергонезалежності.