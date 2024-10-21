Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Це результат тих предметних домовленостей, яких вдалося досягнути під час візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та перемовин з Президентом України Володимиром Зеленським. Ми сподіваємося, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку.”, – заявив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Згідно з планом, місія буде продовжуватись із послідовними візитами на всі ключові підстанції, що забезпечують атомну енергетику.

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