Про це повідомляє пресслужба міністерства.
“Заплановане збільшення атомної генерації спрямоване на забезпечення стабільності та підтримку доступних тарифів на електроенергію для українців”, – йдеться у заяві міністерства.
Джерелами фінансування проєкту добудови енергоблоків будуть залучені комерційні кредити та власні кошти “Енергоатому”. Жодного бюджетного фінансування чи впливу на тарифи не передбачено, зазначили у відомстві.
У міністерстві наголосили, що всі деталі проєкту були представлені народним депутатам під час спеціальної зустрічі.
Міненерго також підкреслило, що спроби дискредитації проєкту добудови ХАЕС суперечать національним інтересам України. Відомство висловило готовність і надалі надавати роз’яснення щодо цього важливого енергетичного проєкту.
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