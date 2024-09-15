Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 35 населених пунктів у Хмельницькій області, 21 населений пункт на Одещині, 9 населених пунктів у Київській області та 2 населені пункти на Черкащині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що минулої доби від ворожих обстрілів постраждала цивільна енергетична інфраструктура в Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

“У Харківській області внаслідок обстрілу знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. У Донецькій області через бойові дії знеструмлювалось кілька підстанцій та приєднані до них побутові споживачі. Живлення відновлено”, — йдеться у повідомленні.

Через технологічні порушення знеструмлено підстанції та побутові споживачі у Чернігівській, Полтавській та Вінницькій областях. Харчування відновлено у Чернігівській та Полтавській областях. На Вінниччині споживання відновлено за резервною схемою.

“Минулої доби енергетики відновили живлення для 19 474 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 640 населених пунктів”, — інформують у відомстві.

В Міненерго додали, що сьогодні відключення електроенергії не плануються. Водночас у міністерстві закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, зменшуючи коливання споживання, які впливають на роботу енергосистеми.