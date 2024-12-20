Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Зазначається, що наразі ЗАЕС працює, отримуючи живлення лише від однієї лінії електропередачі.
“Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України”, — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
Також у Міненерго нагадали, у листопаді станція вже тричі залишалася на одній лінії живлення через атаки окупантів.
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