Сьогодні, внаслідок обстрілів російських військ, відключилася одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію з об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що наразі ЗАЕС працює, отримуючи живлення лише від однієї лінії електропередачі.

“Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України”, — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також у Міненерго нагадали, у листопаді станція вже тричі залишалася на одній лінії живлення через атаки окупантів.