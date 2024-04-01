Україна на безповоротній основі отримала від Японії 118 млн доларів у рамках проєктів Світового банку на охорону здоров'я та відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з:

70 млн доларів в рамках проекту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

48,2 млн доларів в рамках проекту Світового банку “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей” (HOPE). Кошти за проектом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що залучені кошти допоможуть уряду надавати українцям належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених війною, а також відбудовувати житлову інфраструктуру України.