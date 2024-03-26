Українцям відкрили доступ до інформації щодо оплати праці в держорганах, місцевих держадміністраціях та органах судової влади.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів розробило аналітичний інструмент (дашборд) щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

Зазначається, що з початку 2024 року в Україні було змінено підходи до оплати праці в межах реформи системи оплати праці державних службовців.

“Цей інструмент дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну ‒ забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, пом’якшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця“, – пояснив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Крім того, міністерство вдосконалює програмні продукти, які використовуються у сфері публічних фінансів.

Так, за допомогою автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС “ГРК-ВЕБ”) з початку цього року Мінфін отримав можливість автоматизувати процеси отримання даних від розпорядників бюджетних коштів.