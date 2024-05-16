Міністерство фінансів США ввело санкції проти трьох установ, що діють в Нікарагуа.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

“Сьогодні (15 травня — ред.) Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) зосереджує увагу на репресіях режиму Ортеги-Мурільйо проти нікарагуанського народу та його здатності маніпулювати золотим сектором і отримувати прибуток від корупційних операцій”, — йдеться у повідомленні.

Серед установ, що потрапили від санкції:

1. Навчальний центр МВС Росії, розташований в Манагуа (РТЦ).

2. Компанія Compania Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA).

3. Компанія Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima (Capital Mining).

“Використовуючи навчання, яке він отримує від підтримуваного Росією РТЦ, і доходи, які він отримує від експлуатації золотого сектора, режим Ортеги-Мурільйо продовжив свою антидемократичну кампанію репресій проти своїх громадян”, — сказав заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Зазначається, що навчальний центр МВС Росії (РТЦ), розташований в Нікарагуа, є підрозділом Міністерства внутрішніх справ Уряду Російської Федерації. Його діяльність полягає у навчанні та тренуванні осіб, які перебувають під командуванням режиму Ортеги-Мурільйо.

Американські посадовці визначають РТЦ як ключову фігуру в репресіях нікарагуанського режиму проти громадянського суспільства. Цей центр виконує роль в затриманні та ув’язненні осіб за їхні погляди та вираження прав людини та свобод.

Міністерство внутрішніх справ Росії створило РТЦ у Манагуа для проведення спеціалізованих курсів для Національної поліції Нікарагуа та правоохоронних органів інших країн Латинської Америки. Від моменту його відкриття у жовтні 2017 року РТЦ активно працював у навчанні членів Національної поліції Нікарагуа у рамках двосторонньої співпраці між Росією та Нікарагуа.

“Російські правоохоронці в РТЦ навчають членів Національної поліції Нікарагуа проводити репресії і тиранічні переслідування нікарагуанського народу, що уможливило жорстоку репресивну тактику режиму”, — зазначили у Мінфін США.

Національна поліція Нікарагуа є ключовим інструментом в руках режиму Ортеги-Мурільйо для придушення національного опозиційного руху в країні. Підтримка цієї поліції з боку РТЦ сприяє підтримці циклу насильства та гноблення в Нікарагуа шляхом позасудових методів, включаючи страти та використання бойової зброї проти мирних протестів і навіть участь у роботі ескадронів смерті.

РТЦ в Нікарагуа, за словами самого президента Ортеги, надає нікарагуанським правоохоронцям навчання з метою кращого протистояння тим, кого він називає “заколотниками”, тобто громадянами, що висловлюють свою опозицію до режиму публічно.