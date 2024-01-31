Міністерство фінансів активно співпрацює зі Світовим банком та USAID для забезпечення моніторингу цільового використання кожного долара наданої фінансової допомоги урядом США.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем та генеральним інспектором USAID Полом Мартіном.

“Уряд України, Світовий банк і USAID з 2022 року реалізують багаторівневу систему моніторингу та аудиту прямої бюджетної підтримки США, яка від початку повномасштабної війни сягає 23 млрд доларів США. Допомога спрямовувалась на заробітні плати в державному секторі, а це лікарі, вчителі, державні службовці, окрім силових структур, працівники служб надзвичайних ситуацій, та на державну соціальну допомогу. Міністерство фінансів віддане підзвітності та ефективності використання фінансової допомоги від партнерів”, – наголосив Марченко.