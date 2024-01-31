Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем та генеральним інспектором USAID Полом Мартіном.
“Уряд України, Світовий банк і USAID з 2022 року реалізують багаторівневу систему моніторингу та аудиту прямої бюджетної підтримки США, яка від початку повномасштабної війни сягає 23 млрд доларів США.
Допомога спрямовувалась на заробітні плати в державному секторі, а це лікарі, вчителі, державні службовці, окрім силових структур, працівники служб надзвичайних ситуацій, та на державну соціальну допомогу. Міністерство фінансів віддане підзвітності та ефективності використання фінансової допомоги від партнерів”, – наголосив Марченко.
Сторони обговорили заходи, які уряд України разом із міжнародними партнерами вживає для забезпечення прозорості використання допомоги від Сполучених Штатів.
Спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA, Мінфін здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у межах проєкту PEACE in Ukraine.
У межах співпраці зі Світовим банком усі виплати здійснюються на підставі щомісячних звітів, окремо за кожною категорією працівників та одержувачів соціальної державної допомоги. Використання цього механізму сприяє швидкому виділенню коштів українському уряду, забезпечуючи при цьому прозорість. Перед виплатою коштів уряду України Світовий банк також проводить перевірку видатків – чи використовуються кошти призначенням.
Як повідомлялось, міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення спрямували до України 73,7 млрд дол. фінансової допомоги.