Наразі дефіцит бюджету України оцінює у 43 мільярди доларів. Затримка виділення кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів може призвести до затримок у виплаті зарплат військовим.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко інтерв’ю для The Financial Times.

За його словами, затримки з постачання озброєнь призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Київ змушений шукати гроші, щоб платити зарплату військовим. При цьому він зауважив, що пряма військова допомога США у розмірі 27 мільярдів доларів, схвалена Конгресом у квітні, продовжує надходити “повільно”.

“Україна перебуває в дуже вразливому становищі. Кредит у розмірі 50 мільярдів є “чарівним рішенням”, яке дозволить закупити військові товари й не допустити падіння фінансового стану, що може занепокоїти кредиторів, таких як МВФ”, – сказав Марченко.

Марченко вважає, що така ситуація означає, що країні “не вистачатиме грошей на виплату зарплат нашим військовим”, додавши, що затримки з наданням допомоги означають, що зарплатні пакети, зарезервовані на кінець 2024 року, були використані для “закупівлі необхідного озброєння та боєприпасів” на початку цього року.

“Західні союзники не фінансують безпосередньо зарплати української армії, але відсутність американської зброї та одночасне зростання військових витрат означає, що Києву доведеться фінансувати війну шляхом скорочення витрат, продажу державних активів і підвищення податків”, – зазначають в FT.