За 10 місяців 2024 року Міністерство фінансів України поповнило державний бюджет на 497,8 млрд грн через продаж облігаціям внутрішньої державної позики ОВДП, велика частина з яких — військові облігації для потреб оборони.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що з початку 2024 року вдалося залучити 497,8 млрд грн завдяки ОВДП. Лише у жовтні досягнуто рекордного показника — 106,9 млрд грн, із яких 83,4 млрд грн були номіновані в гривнях, а 569 млн — у доларах США.

Значну частину цих коштів, майже 82,8 млрд грн, склали військові облігації.

Станом на 1 листопада загальний обсяг облігацій, що знаходяться в обігу, перевищив 1,76 трлн грн. Основними інвесторами є комерційні банки (46,7%) і Національний банк України (38,5%).

Частка юридичних та фізичних осіб у власності облігацій становить 8,4% і 4% відповідно, тоді як у нерезидентів — 1,3%, страхових компаній — 1,1%, а місцевих громад — лише 0,04%.

Дохідність ОВДП у жовтні була на рівні 15,6% для облігацій у гривнях і 4,62% для облігацій у доларах. Показник рефінансування за січень-жовтень 2024 року становить 158%, що вище за аналогічний період 2023 року (145%). З моменту початку воєнного стану було залучено понад 1,3 трлн грн у різних валютах для підтримки економіки та обороноздатності країни.