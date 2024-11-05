Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Мінфін запропонував інвесторам п’ять випусків гривневих облігацій з різними термінами погашення та ставками дохідності.
Зокрема, розміщено облігації внутрішньої державної позики (ОВДП):
- на 5 мільярдів гривень зі ставкою 15,20% з погашенням через 1,5 року;
- на 5,1 мільярда гривень під 13,95% з погашенням через 2 роки;
- на 5,06 мільярда гривень зі ставкою 16,20% з погашенням через 2,4 року;
- на 5,2 мільярда гривень під 15,02% з погашенням через 3 роки;
- на 977 мільйонів гривень під 16,80% з погашенням через 3,3 роки.
Таким чином, ОВДП є одним із головних інструментів фінансування державних витрат та залучення інвестицій у національну економіку.
- Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.
- Україна отримає грант на €12 млн для розвитку служби 112.
- Підвищення тарифів на енергоносії не передбачається, – Мінфін.