Міністерство розвитку громад та територій України, за підтримки Посольства США, разом із Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних Сил та керівниками міжнародних аеропортів, представили дорожню карту відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану. Презентація відбулася під час заходу у Варшаві.

Про це повідомляє пресслужба Мінгромад.

На заході були присутні близько 100 представників авіагалузі, зокрема регулятори ЄС, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, страхові компанії, лізингодавці та виробники літаків.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що це перше експертне обговорення, яке, як очікується, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору.

Він наголосив, що під час війни стратегічним завданням є збереження авіаційної інфраструктури та кваліфікованих кадрів, щоб коли прийде час, вдалося відновити цивільні польоти максимально швидко.

“Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план”, – зауважив Кулеба.

На початку заходу Мері Елізабет Медден, економічний радник Посольства США в Україні, відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Сполучених Штатів Америки забезпечити експертну та технічну допомогу.