Німеччина планує найближчим часом почати масове постачання Україні дронів-камікадзе Helsing, здатних ефективно вражати віддалені цілі навіть за умов впливу РЕБ. Ці дрони порівнюють із ракетами Taurus.

Про це повідомляє Bild з посиланням на свої джерела.

За даними видання, у компанії нібито замовили 4 тис. таких безпілотників для України. Із грудня вони можуть почати надходити до України партіями по кількасот на місяць.

Окремі прототипи нібито вже випробовуються і вдосконалюються у реальних бойових умовах на сході України.

Завдяки сучасному програмному забезпеченню дрон може “орієнтуватися” на місцевості за багатьма маркерами і летіти до цілі навіть за складних погодних умов чи “випаленої землі”, а також впливу засобів РЕБ. Після ідентифікації цілі та підтвердження оператором, дрон може здійснити автономне ураження, навіть якщо зв’язок буде втрачено.

Helsing має дальність польоту в 4 рази більшу, ніж в типових українських дронів-камікадзе. Також вони суттєво дешевші, ніж американські Switchblade та російські “Zala” і “Ланцет”.

Глава Міноборони Німеччини Пісторіус сказав, що “дуже радий тому, що постачання цих дронів, оснащених технологіями ШІ, вже починається”. За його словами, Україна зможе використовувати їх проти важливих ворожих цілей, як командні пункти.