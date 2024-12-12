Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце здійснила неанонсований візит до Києва 12 грудня. Головною метою її приїзду стала передача спеціального "зимового пакета" допомоги для відновлення енергетичної системи України, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що акцент допомоги зроблено на ремонт електро- та теплопостачання. Уряд ФРН знайшов додаткове фінансування для цих потреб, розуміючи, що забезпечення базових умов життя в зимовий період є критично важливим.

“Я приїхала в Україну, щоб передати наш пакет зимової допомоги. За таких температур життєво важливо мати електрику та опалення”, – наголосила міністерка.

Згідно з наявною інформацією, візит Свеньї Шульце є частиною масштабнішої ініціативи Німеччини, спрямованої на підтримку відновлення України в умовах енергетичної кризи.

У рамках “зимового пакета” особливу увагу приділять відновленню ключових об’єктів енергетичної інфраструктури, які забезпечують тепло й електрику для мільйонів громадян.

Зазначимо, що це четвертий візит Шульце в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.