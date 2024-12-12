Про це повідомляє DW.
Зазначається, що акцент допомоги зроблено на ремонт електро- та теплопостачання. Уряд ФРН знайшов додаткове фінансування для цих потреб, розуміючи, що забезпечення базових умов життя в зимовий період є критично важливим.
“Я приїхала в Україну, щоб передати наш пакет зимової допомоги. За таких температур життєво важливо мати електрику та опалення”, – наголосила міністерка.
Згідно з наявною інформацією, візит Свеньї Шульце є частиною масштабнішої ініціативи Німеччини, спрямованої на підтримку відновлення України в умовах енергетичної кризи.
У рамках “зимового пакета” особливу увагу приділять відновленню ключових об’єктів енергетичної інфраструктури, які забезпечують тепло й електрику для мільйонів громадян.
Зазначимо, що це четвертий візит Шульце в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.