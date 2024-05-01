Керівниця латвійського зовнішньополітичного відомства в інтерв’ю “Європейській правді” розповіла, що плани “коаліції дронів” узгоджуються з тим, що потрібно Україні, і це постійно змінюється.

“Вам потрібні не лише найдешевші FPV-дрони, а й більш досконалі безпілотники середньої дальності тощо. Ми шукаємо ці апарати, закуповуємо їх, за потреби шукаємо обладнання. А ще – виробництво та проєктування нових дронів. Все це ми робимо разом з українськими партнерами”, – сказала вона.

Браже додала, що є також фонд коаліції з розробки безпілотників, куди надходять внески інших держав, які пообіцяли для закупівлі дронів.

“Словом, ми працюємо, щоб Україна отримала цю техніку. Як я вже казала, Україні потрібні не лише можливості розвідки чи поодиноких атак. Вам потрібна здатність для проактивної оборони на великій і середній дальності”, – сказала Браже.

Спочатку коаліція забов’язалася забезпечити 1 мільйон дронів до середини 2025 року. Але, як прогнозує високопосадовиця, ця кількість може змінитися.

“Дешеві дрони – це одне, а більш просунуті безпілотники – це інше. Тож ми ще побачимо, чи це буде мільйон, чи інша кількість. Це залежатиме від того, що потрібно ЗСУ. А ми будемо пристосовуватися до цих потреб”, – пояснила міністерка.