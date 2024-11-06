Делегація Німеччини на чолі з міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок і послом ФРН в Україні Мартіном Єґером відвідала один із прикордонних підрозділів, що охороняє українсько-російський кордон у Чернігівській області.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко висловив вдячність уряду та народу Німеччини за допомогу, яка дозволяє зміцнювати обороноздатність українських кордонів і впроваджувати європейські стандарти в роботу ДПСУ.

“Вся допомога, яка була надана за сприяння Міністерства закордонних справ Німеччини, використовується нашими підрозділами як на полі бою, так і у повсякденній службовій діяльності. Проте, враховуючи щоденні втрати, потреба в додатковому оснащенні все ще залишається”, – зазначив голова Держприкордонслужби.

Під час візиту німецьким представникам продемонстрували, як технічні засоби, надані західними партнерами, допомагають у стримуванні ворожих атак, у тому числі за допомогою засобів повітряної розвідки для виявлення безпілотних апаратів типу “Shahed”, які Росія регулярно запускає на українську територію.

Начальник Чернігівського прикордонного загону розповів делегації про основні виклики на цій ділянці кордону, включно із протидією новітнім загрозам.

Також він продемонстрував використання ударних БпЛА і мінометів, що дозволяє прикордонникам ефективно захищати мирне населення від ворожих атак.

Німецькі представники високо оцінили підготовку українських військових, підкресливши їхню роль у збереженні стабільності на півночі країни. Цей візит ще раз підтвердив прагнення Німеччини підтримувати Україну та посилювати її обороноздатність, що також має важливе значення для безпеки всієї Європи.