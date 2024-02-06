В даний час, як зазначає Nikkei, від страхових компаній і перевізників потрібно отримувати запевнення, що ціна на російську нафту не перевищує встановлену межу. Це засвідчення діє весь період договору страхування чи транспортування.

Мінфін Японії запропонував посилити ці правила, зобов’язавши надавати такий документ під час кожного навантаження.

За інформацією видання, рішення підтримали також країни Євросоюзу та Австралії.

Зазначимо, що у грудні 2023-го США та інші країни G7 посилили контроль цінової стелі Urals після того, як дисконти російської марки до еталонної досягли мінімуму за два роки. Зокрема, американський Мінфін запровадив санкції проти танкерів, які перевозили російську нафту.