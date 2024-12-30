Міністерство юстиції України повідомило про відновлення роботи перших трьох ключових нотаріальних реєстрів, робота яких була призупинена через масштабну кібератаку, здійснену Росією.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Відтепер знову доступні Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

“Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі нотаріальні дії, що були виконані під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені протягом п’яти робочих днів.

Міністерство юстиції також зазначило, що для посилення кіберзахисту було впроваджено додаткові заходи безпеки, а також триває робота над відновленням інших реєстрів.

Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.