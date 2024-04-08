Міністерство культури України підтвердило статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення певних підприємств, установ та організацій, що беруть участь у телемарафоні "Єдині новини".

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на накази Мінкультури.

Це включає ТОВ “Ми-Україна” (телеканал “Ми-Україна”), ТОВ “ТРК “Студія 1+1” (телеканал “1+1”), ТОВ “МК ТРК” (телеканал ICTV), ПрАТ “Телеканал “Інтер” (телеканал “Інтер”), державне підприємство “Парламентський телеканал “Рада” (телеканал “Рада”) та Акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (телеканал “Суспільні новини”). Також цей статус отримали такі організації, як Британська телерадіомовна корпорація (ВВС), Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”, ТОВ “Новий канал”, ТОВ “Старлайт медіа”, ТОВ “Телеканал СТБ”, ТОВ “Хмарочос медіа”, ТОВ “УНІАН ТБ”, представництву Deutsche Welle, ПрАТ “ТК “ТЕТ” та ТОВ “ТРК “НБМ”.

Крім того, цей статус також був наданий Національній спілці журналістів України та іншим підприємствам, установам та організаціям у сфері культури та інформаційної політики. На даний момент в Україні існує 143 таких критично важливих підприємства, установи та організації.

У січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що бронювання військовозобов’язаних осіб, які працюють у сфері культури та інформації, і не є співробітниками важливих підприємств, установ і організацій, є неможливим і не відбувається.

Однак у кожному закладі культури та інформаційної сфери, що належить до важливого напрямку, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов’язаних.