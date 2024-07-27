Мобільний застосунок “Армія+” створили військові для військових. Від учора розпочався тест-драйв його функціоналу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці мобільного застосунку.

Зазначається, що тестувальники пройдуться по всьому функціоналу, зокрема перевірять в роботі найбільш очікувану функцію — електронний рапорт.

Як стверджують розробники, у застосунку можна буде створити тестовий рапорт, згенерувати потрібний шаблон, вказати покроково потрібну інформацію та відправити на підпис.

“І далі він вже не загубиться — дивіться статус по ньому і тримайте руку на пульсі”, — йдеться у повідомленні.

Міноборони зауважує, що тестування застосунку “Армія+” закрите. У ньому беруть участь військові, які авторизовані в системі DELTA.

“Очікуємо до кінця липня на чесні відгуки та рекомендації. Все побачимо та проаналізуємо”, — резюмують розробники.