Про це повідомили на Facebook-сторінці мобільного застосунку.

Зазначається, що тестувальники пройдуться по всьому функціоналу, зокрема перевірять в роботі найбільш очікувану функцію — електронний рапорт.  

Як стверджують розробники, у застосунку можна буде створити тестовий рапорт, згенерувати потрібний шаблон, вказати покроково потрібну інформацію та відправити на підпис.  

“І далі він вже не загубиться — дивіться статус по ньому і тримайте руку на пульсі”, — йдеться у повідомленні. 

Міноборони зауважує, що тестування застосунку “Армія+” закрите. У ньому беруть участь військові, які авторизовані в системі DELTA. 

“Очікуємо до кінця липня на чесні відгуки та рекомендації. Все побачимо та проаналізуємо”, — резюмують розробники.

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