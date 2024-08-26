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Міністерство оборони допустило до використання армії України безпілотний транспортер BoarTAC

Міністерство оборони України схвалило та кодифікувало український універсальний безпілотний транспортер BoarTAC, дозволивши його використання.

Понеділок, 26 серпня 2024, 21:54

Про це повідомляє пресслужба відомства.

При розробці BoarTAC врахували вимоги, які були сформовані на основі бойового досвіду українських військових. Цей безпілотний транспортер, що керується дистанційно, може виконувати різні завдання, такі як доставляння боєприпасів та провізії, евакуація поранених, розмінування та встановлення мінних загороджень.

Окрім того, безпілотний транспортер може використовуватися як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисному бамперу, він здатний пересуватися по бездоріжжю, долати рови та неглибокі водні перешкоди. Робот може перевозити до 200 кг вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою, зазначають у Міноборони.

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Теги: війна, зброя, Міноборони

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