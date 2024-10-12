Він буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій.

Про це пише Forsvarets forum, посилаючись на міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама.

Він зазначив, що новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.

“Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона”, — пояснив Грам.

Він також наголосив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення до 967 мільйонів крон (приблизно 87,5 млн доларів) на чотири нові проєкти, спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки. Також країна збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України.