Міністерство оборони України впроваджує нові правила для подання та розгляду рапортів військовослужбовців. Це нововведення спрямоване переважно на захист прав військових.

Про це поінформувала пресслужба відомства.

“Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів”, — ідеться у повідомленні.

Серед основних нововведень:

Міністерством чітко визначено форми рапорту: усна, письмова, електронна.

Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.