Міноборони запровадило нові правила для рапортів військових. | Українська правда

Про це поінформувала пресслужба відомства.

“Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів”, ідеться у повідомленні.

Серед основних нововведень:

  • Міністерством чітко визначено форми рапорту: усна, письмова, електронна.
  • Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.
  • Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.
  • Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.
  • Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.