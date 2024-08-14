Про це поінформувала пресслужба відомства.
“Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів”, — ідеться у повідомленні.
Серед основних нововведень:
- Міністерством чітко визначено форми рапорту: усна, письмова, електронна.
- Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.
- Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.
- Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.
- Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.
У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.
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