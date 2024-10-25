Міністерство освіти та науки запускає програму для розвитку стартапів, обираючи шість університетів для створення інноваційних хабів. У них студенти зможуть отримати підтримку, менторство та доступ до інвестицій, щоб перетворити свої ідеї та винаходи на успішні бізнеси.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї.”, – написав Федоров.

Федоров заявив, що спільно з Міністерством освіти і науки створюється мережа «Стартап-школа — інкубатор — акселератор», де вже обрали шість університетів, де відкриють перші стартап-школи.

До цього переліку увійшли:

Національний авіаційний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Київський академічний університет;

Сумський державний університет;

Дніпровська політехніка;

Одеська політехніка;

За словами міністра, ці університети мають необхідний потенціал для реалізації стартапів, розвинену інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом. Вони надаватимуть студентам підтримку в залученні інвестицій, масштабуванні проєктів і виході на ринок для тих, у кого є цікаві ідеї стартапів.

Він також зазначив, що інноваційні стартапи можуть стати основою для повоєнного відновлення України, тому важливо дати молодим фахівцям можливість працювати над власними продуктами та розвивати їх у глобальні бізнеси.