Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї.”, – написав Федоров.

Федоров заявив, що спільно з Міністерством освіти і науки створюється мережа «Стартап-школа — інкубатор — акселератор», де вже обрали шість університетів, де відкриють перші стартап-школи.

До цього переліку увійшли:

  • Національний авіаційний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Київський академічний університет;
  • Сумський державний університет;
  • Дніпровська політехніка;
  •  Одеська політехніка;

За словами міністра, ці університети мають необхідний потенціал для реалізації стартапів, розвинену інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом. Вони надаватимуть студентам підтримку в залученні інвестицій, масштабуванні проєктів і виході на ринок для тих, у кого є цікаві ідеї стартапів.

Він також зазначив, що інноваційні стартапи можуть стати основою для повоєнного відновлення України, тому важливо дати молодим фахівцям можливість працювати над власними продуктами та розвивати їх у глобальні бізнеси.

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