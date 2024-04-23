Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський прокоментував інформацію про оголошення йому про підозру у справі, що пов'язана із заволодінням землею.

Про це йдеться у заяві Мінагрополітики з посиланням на слова міністра.

“Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, мені повідомлено про підозру і щодо яких поширюються інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики”, – повідомив Сольський.

Він зазначив, що обставини семирічної давнини стосуються спору між держпідприємствами та фізичними особами, зокрема військовослужбовцями АТО — за землі, які були надані військовим у володіння “відповідно до закону”.

“Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ”, – додав Сольський.

За його словами, він буде “максимально відкритим” для встановлення істини, але сказав, що в цьому немає потреби, оскільки всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.