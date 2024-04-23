Про це йдеться у заяві Мінагрополітики з посиланням на слова міністра.
“Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, мені повідомлено про підозру і щодо яких поширюються інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики”, – повідомив Сольський.
Він зазначив, що обставини семирічної давнини стосуються спору між держпідприємствами та фізичними особами, зокрема військовослужбовцями АТО — за землі, які були надані військовим у володіння “відповідно до закону”.
“Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ”, – додав Сольський.
За його словами, він буде “максимально відкритим” для встановлення істини, але сказав, що в цьому немає потреби, оскільки всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.
Нагадаємо, шо сьогодні НАБУ повідомило про викриття екголови аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Бюро тоді не називало ім’я підозрюваного.