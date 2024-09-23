Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів в елітному столичному житловому комплексі. Належить ця квартира його тещі, яка, схоже, не мала офіційних прибутків на її придбання.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Журналісти, досліджуючи декларацію нового міністра, зауважили: Віталій Коваль задекларував, що із серпня 2023 року його дружина орендує квартиру в Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири зазначена теща міністра Галина Баранюк, яка купила її в липні 2021 року.

Наприкінці червня 2021 року в житловому комплексі, де зараз мешкає міністр Коваль, продавалась квартира з ідентичною площею — 170 квадратних метрів. Це помешкання, відповідно до знайденого оголошення, коштувало 17,7 мільйона гривень ($650 тисяч за курсом долара того часу).

За даними розслідувачів, 69-річна Галина Баранюк усе життя мешкає в Чернівцях. Вона пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях.

Документ, наданий журналістам, містить інформацію, що протягом 2014-2020 років Галина Баранюк разом заробила 495 тисяч гривень. Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тисяч гривень на місяць. З реєстру нерухомості журналісти дізналися, що Галина Баранюк не продавала об’єктів нерухомості, які могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 мільйона гривень.

Розслідувачі також дослідили декларації міністра за 2019-2021 роки та не побачили інформації про позики, які він чи його дружина могли надати Галині Баранюк для купівлі квартири.

Влітку 2021 року, коли була придбана квартира преміумкласу у столиці, Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОДА, на яку його призначив президент восени 2019 року. Із самого початку він був представником політичної сили «Слуга Народу».