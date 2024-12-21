“Корочє, за…бав той Антоненко цілого віце-прем’єр-міністра Фьодорова порядочно. І той сидів думав, шо ж з ним робити. І придумав. 5-6 жовтня 2021 року в ФБ з’являють два пости (один був видалений, другий залишився) такої собі Кіри Бойко про те, що в її будинку одинока бабуся підгодовувала вуличних кошенят, а іншого сусіда це бісило, і тому він їх потравив. Просто ідеальний удар по емоціях – старенька бабуся, маленькі кошенята, жорстоке вбивство. Як ви здогадуєтесь, ім’я живодера в пості було вказано, і це був Сергій Антоненко, адреса будинку – теж правильна, він там і жив на той момент. Пост супроводжувався фотографією Сергія та фотографією чи то мертвих, чи то сплячих котів якості 10 їбучих шакалів з 10. Звісно, пост привернув увагу зоозахисників, зоошизоїдів, журналістів і просто співчуваючих людей. 111 репостів, купа коментарів (половина від ботів, половина – від дур із закритими профілями)”,— йдеться в дописі.