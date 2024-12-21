Про це пише користувач соцмережі Facebook Mike Sydorenko.
За його словами, йдеться про журналіста Сергія Антоненка, який багато років пише про ІТ-сферу України, і “в т.ч. – про те, що коїться конкретно в новоствореному за нової влади Міністерстві цифрової трансформації”.
“А коїться там пиздець. І Сергій методично писав про цей пиздець як у себе в блозі, так і на своєму сайті. Наприклад, пам’ятаєте, коли вам сцяли в очі з кожної праски, що ДП “Дія”, яке займається розробкою й підтримкою одноіменного кривого застосунку, живе виключно на американські грантові кошти від USAID? І всім, хто критикував їх що вони за наші гроші нам же будують єдину точку відкату і відмови, вони затикали нам рот, кажучи що наших грошей там немає. А підступний Антоненко опублікував інформацію про виділення Дії на 2021 рік 1 мільярда гривень саме з державного бюджету”, — пише Сидоренко.
Сидоренко стверджує, що проти журналіста організували медіа атаку.
“Корочє, за…бав той Антоненко цілого віце-прем’єр-міністра Фьодорова порядочно. І той сидів думав, шо ж з ним робити. І придумав. 5-6 жовтня 2021 року в ФБ з’являють два пости (один був видалений, другий залишився) такої собі Кіри Бойко про те, що в її будинку одинока бабуся підгодовувала вуличних кошенят, а іншого сусіда це бісило, і тому він їх потравив. Просто ідеальний удар по емоціях – старенька бабуся, маленькі кошенята, жорстоке вбивство. Як ви здогадуєтесь, ім’я живодера в пості було вказано, і це був Сергій Антоненко, адреса будинку – теж правильна, він там і жив на той момент. Пост супроводжувався фотографією Сергія та фотографією чи то мертвих, чи то сплячих котів якості 10 їбучих шакалів з 10. Звісно, пост привернув увагу зоозахисників, зоошизоїдів, журналістів і просто співчуваючих людей. 111 репостів, купа коментарів (половина від ботів, половина – від дур із закритими профілями)”,— йдеться в дописі.
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