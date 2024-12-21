Блогер звинуватив міністра цифрової трансформації у тому, що він знімався в шоу в той, час як на реєстри Мін'юсту була здійснена масштабна кібератака.

Про це Мирослав Олешко написав у мережі Х.

“Виявляється наш міністр Федоров, про..бавший кібер-атаку та масивний злив даних ворогу, в цей час знімався з Лаченим та Монатіком в новорічному шоу для вкраїнчиків. Веселе шоу, поки Донбас влада зливає”, — написав він.

Нагадаємо, 19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри за останній час – росіяни вчинили спробу порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Проблеми на рівні мережевої інфраструктури почалися вранці: стали недоступні реєстри, які входять до компетенції Міністерства юстиції України, а також кол-центр, вебсайти Мін’юсту та ДП “Національні інформаційні системи” (обслуговує реєстри).

Були масові скарги на проблеми з роботою “Резерв+”. Пізніше єдиний портал державних послуг “Дія” повідомив про призупинку реєстрів, унаслідок чого перестали працювати сервіси, пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, реєстрами актів цивільного стану, речових прав і обтяжень рухомого майна.

Причиною називали оновлення реєстрів Мін’юсту та технічні роботи НАІС. Тоді ж у НАІС зазначили, що державні реєстри будуть недоступні щонайменше до кінця дня.

Понад 12 годин не було реакції від представників влади. Врешті про атаку повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.