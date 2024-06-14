Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що рішення Великої сімки про надання Україні $50 млрд є історичним і сказав, що воно дає державі можливість з упевненістю дивитися у 2025 рік.

Про це він сказав в етері телемаратону.

“Рішення дає нам можливість видихнути. Тому що 2025 рік виглядав досить невпевнено, а зараз ми маємо можливість планувати й спрямовувати ресурс на ті потреби, які вважаємо пріоритетними. Насамперед це сектор безпеки й оборони”, – зазначив він.

Він переконаний, що це дійсно історична перемога, тому що це дозволяє фактично вже зараз використовувати російські активи на користь України.

Міністр фінансів попередив, що вчорашня заява Великої сімки — це тільки політичне рішення. Сам механізм ще буде дороблятися на технічному рівні.

“У нас було кілька умов. Ці гроші ми маємо отримати в цьому році. Ці гроші мають мати безумовний характер. І ці гроші мають бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, які Україна потребує. До нас дослухалися. І я сподіваюся, що в технічному рішенні це буде реалізовано”, — сказав Марченко.

Він також вважає, що рішення G7 дозволяє “рухати основний трек”, а саме — конфіскацію заморожених російських активів.