Про це він сказав в етері телемаратону.
“Рішення дає нам можливість видихнути. Тому що 2025 рік виглядав досить невпевнено, а зараз ми маємо можливість планувати й спрямовувати ресурс на ті потреби, які вважаємо пріоритетними. Насамперед це сектор безпеки й оборони”, – зазначив він.
Він переконаний, що це дійсно історична перемога, тому що це дозволяє фактично вже зараз використовувати російські активи на користь України.
Міністр фінансів попередив, що вчорашня заява Великої сімки — це тільки політичне рішення. Сам механізм ще буде дороблятися на технічному рівні.
“У нас було кілька умов. Ці гроші ми маємо отримати в цьому році. Ці гроші мають мати безумовний характер. І ці гроші мають бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, які Україна потребує. До нас дослухалися. І я сподіваюся, що в технічному рішенні це буде реалізовано”, — сказав Марченко.
Він також вважає, що рішення G7 дозволяє “рухати основний трек”, а саме — конфіскацію заморожених російських активів.
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