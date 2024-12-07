Міністр культури Литви Симонас Кайріс називає “грою з вогнем” заяви свого наступника Шарунаса Бірутіса про те, що краще не таврувати народ Росії, яка розв'язала війну в Україні.

Про це пише Delfi.

За словами майбутнього міністра культури Литви, чиновники повинні відокремлювати культуру від політики й не таврувати всіх росіян. Крім того, він не бачить підстав суворо дистанціюватись від російської культури.

“У палиці два кінці. Ми чудово розуміємо, що російський народ – це не Кремль. Так чи інакше, вони були нашими сусідами протягом тисячоліть і, ймовірно, будуть нашими сусідами в майбутньому… Тому відразу затаврувати національність та їхню культуру я вважаю абсолютно неправильним, неадекватним, і політики не повинні так чинити”, — зазначив Бірутіс.

Також він наголосив на тому, що “не можна ставити на всіх знак рівності”, бо є ті росіяни, які залишили Росію та “чинять опір” кремлівському режиму.

Поки що чинний очільник мінкульту Литви висловив сподівання, що подібна риторика Бірутіса не стане сигналом про зміну позиції Литви у питання щодо російської культури.