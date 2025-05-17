Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції, акцентував увагу на необхідності зміцнення української армії в середньо- та довгостроковій перспективі. Це висловлення стало відповіддю на нещодавні заяви Росії про «демілітаризацію» України. Лекорню озвучив цю позицію після зустрічі з колегами з Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, що відбулася в Римі.

«Ми починаємо активно планувати подальші дії в Україні. Існує значна невизначеність щодо можливості припинення вогню з боку Росії. Проте ми усвідомлюємо, що важливо зберігати позиції сили та відповідати за них», – зазначив міністр.

Лекорню підкреслив, що необхідно розробити чіткий план підтримки та зміцнення Збройних сил України на тривалий термін. Він також зауважив, що вимоги Росії щодо демілітаризації є частиною ширшої дискусії, яку веде Москва, тому підтримка України повинна бути не лише короткостроковою, а й тривалою.

Для реалізації цієї допомоги, за словами міністра, потрібно мобілізувати всі можливі фінансові ресурси, об’єднуючи зусилля не лише на рівні окремих країн, але й залучаючи можливості Європейського Союзу.

«Європейський Союз, який брав участь у наших обговореннях, також має розглянути, як підтримати зусилля з відновлення української армії. Наразі ці зусилля здійснюють держави, але в довгостроковій перспективі важливо забезпечити взаємодоповнюваність між союзами та державами-членами», – підсумував міністр оборони Франції.