“Найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина виробництва йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб”, — сказав він.

Також міністр нагадав, що Болгарія надала Україні 800 бронетранспортерів, допоможе з курсами англійської для майбутніх українських пілотів F-16 і планує запустити виробництво БК стандартів НАТО.

Крім того, Болгарія спільно з Румунією і Туреччиною має намір допомогти звільнити Чорне море від російських плавучих мін.