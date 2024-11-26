Про це він заявив в інтерв’ю The Hill.

Під час обговорення потенціалу України Певкур зазначив, що оборонна промисловість країни демонструє значні темпи зростання та здатна виготовляти військову техніку в обсягах, які суттєво перевищують показники окремих країн Європи.

“Українці виробляють у шість-сім разів більше гаубиць за рік, ніж, наприклад, Франція. Їхня промисловість має потенціал на $30 мільярдів щорічного виробництва, але наразі використовує лише половину цієї можливості. Коли ви не можете надати їм зброю зі своїх запасів, дайте їм гроші — це просте послання”, – заявив він.

Також міністр висловив думку, що спільна підтримка України могла б бути значно ефективнішою під час контрнаступу в Курській області Росії в серпні цього року. За його словами, нестача озброєння та техніки тоді завадила Україні повною мірою скористатися перевагами на полі бою.

“Контрнаступ у Курській області був важливим моментом у війні. Однак українцям не вистачило техніки та вогневої сили для просування. Це була втрачена можливість для нас усіх. Ми повинні вирішити: допомагаємо Україні боротися чи перемагати? Якщо хочемо перемоги, треба зробити додаткові кроки”, – наголосив Певкур.

На думку міністра, посилення інвестицій у військове виробництво України є одним із ключових факторів, що здатний допомогти країні здобути перемогу над агресором.