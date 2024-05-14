Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що ідея відправки солдатів в Україну не знайшла розвитку – ні в Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю естонському мовнику ERR.

Американське видання Breaking Defense написало в понеділок, посилаючись на радника президента Алара Каріса з питань безпеки Мадіса Ролла, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки солдатів в Україну.

Мадіс Ролл заявив в інтерв’ю виданню, що уряд наразі аналізує можливість відправки солдатів в Україну, додавши, що було б бажано зробити це в рамках ширшої місії НАТО. За словами міністра оборони Певкура, в уряді не було конкретної дискусії про відправку військовослужбовців в Україну.

“Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю розглянути, чи може Європа і союзники зробити щось більше, ця ідея обговорювалася в різних дискусіях, але вона не знайшла розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння того, що це дає”, – сказав Певкур в інтерв’ю.

“Я думаю, що думку Мадіса Ролла, можливо, було занадто сміливо інтерпретовано. Безумовно, немає ніякої власної ініціативи Естонії, і Естонія, безумовно, не збирається нічого робити наодинці”, – додав Певкур.

За словами Певкура, пріоритетом зараз є передача боєприпасів в Україну та проведення тренувань в інших країнах.

Мадіс Ролл сказав ERR, що він не говорив жодному журналісту про те, що уряд Естонії наразі розглядає рішення про відправку підрозділів в Україну.